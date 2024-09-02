女士官開軍車撞機車，騎士倒地骨折。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國軍六軍團21歲廖姓女士官，今日上午9點許，駕駛軍用吉普車（輕型戰術輪車）行經中壢區龍東路，欲右轉進入營區時，與50歲許姓男騎士發生碰撞，造成許男肋骨骨折、脊骨及肩骨斷裂等傷勢，經酒測雙方酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬資通一大隊乙輛輕型戰術輪車上午執行任務期間，行經中壢區龍東路路段時，與民人機車發生擦撞，雙方均無酒駕，民人送醫住院觀察中，另相關肇責刻由警方鑑處。第六軍團強調，將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持恆強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維部隊行動安全。

中壢警方表示，這件車禍發生在今日上午9點許，肇事地點位於龍游營區正前方入口，當時廖姓女士官駕駛軍用吉普車沿龍東路（往龍岡圓環）直行欲右轉進入營區時，與同行向直行騎乘普通重型機車的許姓男騎士發生交通事故，一旁民眾見狀立即打電話報案，許男送醫後無生命危險。