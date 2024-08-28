19歲李姓男子與後方女騎士發生車禍，事後他將行車紀錄器提供給警方，不過該女騎士發現，該畫面拍攝到她裙底等隱私部位，決定提告。檢方根據影片，發現並無拍攝到性器或內褲等裙底影像，且裝設位置與一般民眾也沒有特別不同，對於後方騎士穿著和姿勢難也以預先察知，加上畫面是李男提供給警方以釐清肇責，並非「無故」裝設，因此不起訴。

檢方指出，19歲李姓男子於今年4月2日在苓雅區四維二路與和平一路口，與另名女機車騎士發生交通事故，後續警方通知該女子到案說明時，發現李男所提供的行車紀錄器竟拍攝到她的裙底風光，提告他涉犯未經同意無故攝錄他人性影像罪嫌。李男喊冤，他表示，當時買車時由車行裝設行車紀錄器，是為了行車安全及車禍發生歸屬等。

檢察官根據行車器畫面內容，畫面為拍攝後方女騎士，穿著短裙雙腳跨坐機車坐墊上停等紅燈的大腿內側影像，並非性器或內褲等裙底影像，且該畫面是李男提供給警方調查肇事過程，如果有妨害性隱私犯意，怎麼會提供畫面給警方。

且裝設行車紀錄器就裝在機車車牌右上方，與一般人裝設位置相同，後方騎士的穿著和姿勢難以預先察知，由於李男裝設行車紀錄器目的為行車安全和釐清車禍原因，符合常理，並非「無故」裝設，罪嫌不足，李男獲不起訴處分。