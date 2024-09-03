高雄前鎮區光華夜市於昨（2日）日發生一起車禍，52歲白姓女機車騎士行經路口時，與79歲江姓腳踏車騎士發生碰撞，江男由救護車送往醫院急救，但今日凌晨宣告不治，詳細肇責待清。

事發昨日下午3點多時，前鎮區光華二路與桂林街112巷口，初步了解，該事故地點為無號誌路口，52歲白女騎機車沿光華二路內側車道北向南行駛，疑似行經路口未減速慢行，撞上右前方79歲腳踏車騎士江男，人重摔在地。

白女無受傷，而江男緊急送醫救治，3日凌晨宣告不治，雙方無酒駕，詳細肇事責任有待警方進一步調查釐清。