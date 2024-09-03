國防大學政戰學院昨日舉辦113年九三軍人節獻花儀式，由院長謝少將主持，並邀請校區共駐單位主官、政戰學院學生與會，一同在國民革命軍陣亡政工人員紀念碑前，向壯烈成仁、英勇犧牲的先烈致敬。

國民革命軍陣亡政工人員紀念碑，是為紀念政戰學校第2期學生蔡大猷等烈士，奉命參加東山島突擊戰役並壯烈成仁而建立。為緬懷先烈衛國犧牲奉獻，政戰學院昨日舉辦九三軍人節獻花典禮，並安排學生專題講演，講述軍人節由來，藉以發揚軍人保家衛國職責與使命。

儀式由謝院長擔任主獻，率政院高勤官、共駐單位主官等陪獻，實施獻花及行三鞠躬禮，儀式過程莊嚴隆重。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」謝院長致詞時表示，中共迄今持續對我文攻武嚇，只有隨時做好準備、戮力戰備，才能站在第一線守護國人安全。他期勉學生，要效法先烈忠貞志節，孕育現代軍人的武德修為，進一步成為國軍安全最堅強的捍衛者。