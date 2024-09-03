44歲領有身心障礙手冊的楊姓男子4月14日晚間衝進中市警二分局永興派出所向值班的謝姓員警潑水、比中指，該案經檢方提起公訴，台中地院以妨害公務執行罪，處楊男有期徒刑2月，可易科罰金。

該案發生在今年（2023）4月14日晚上約20時25分，楊男疑因接到台中地檢署執行命令衝到永興派出所瞭解，但一進派出所就對值班謝姓員警比中指，謝員欲上前瞭解其來意，楊男又突然以裝有水之紙杯朝他潑灑，謝員遂當場以妨害公務現行犯逮捕楊男。

過程中還有一脫序插取，楊男遭上銬後稱不適需就醫，即由兩名員警戒護至部立台中醫院就醫，未料楊男進醫院不到1分鐘，疑與員警出現言語糾紛，逐在兩員警面前脫褲尿尿，醫院保全見狀當場前往制止，但楊男不聽勸持續解放，其在醫院脫序行為也被其他民眾拍下PO上「社會事新聞影音」遭到瘋傳。

事後中市警二分局依妨害公務罪將全案移送偵辦，檢方複訊時，楊男對其脫序行為辯稱：比中指沒有什麼意思、還說因為工作累很想休息一下才躺在飲水機前，但看到謝姓員警拿出警棍，剛好他手上有一杯茶水，他下意識就將水潑出去，但否認是有意要妨害公務。

經檢方提起公訴，台中地院近日也依妨害公務執行罪，處楊男有期徒刑2月，可易科罰金。