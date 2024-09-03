針對雲林縣政府啟動「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」，活化虎尾建國眷村二村空間，文史團體卻發現施工單位在具有歷史意義的廢棄水塔開孔、把活動中心改為廁所，抨擊縣府亂搞一通，雲林縣府做出回應。

雲林縣府城鄉發展處指出，虎尾建國二村殘存建築物長年荒廢，水塔地標更曾經被占用作為住宅，被居住者開洞引入光線和空氣，在該計畫施作之前植栽橫生、眷舍頹圮、幽暗封閉，二村成為治安死角，文化價值被破壞。

城鄉處說，為了響應聯合國永續發展目標，支持建國二村未來活化利用的需求，因此設置基礎設施如水電、廁所設施等，提升空間功能性，也以藝術的手法結合居民生活的殘跡，使眷村歲月過往的人文痕跡浮現。

城鄉處表示，建國眷村荒廢已久，若經文資修復資源、修復設計審查、工程施作歷時甚久，損壞更為嚴重，權衡以更輕巧的方式整理老空間；該計畫並非正式的建築修復案，不針對建物進行修復工程，僅設置功能性硬體設施及藝術植入，所有實施項目都是低強度且受管制。

縣府城鄉處強調，該計畫保存眷舍歷史面貌，在此原則下整理內部空間，符合文化資產再利用策略，其他增設的設施也可逆的工法為施作原則，加工物卸除後皆可恢復原狀，不影響原建物的文化資產價值。