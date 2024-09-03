旅天下（6961）今日同步公告，取得台灣虎航1,000張股票，交易總金額5,349萬元，累計持股1,502,250股，持股比例0.33％，金額7,444.3萬元。

華航這波處分虎航持股採鉅額逐筆交易，單筆交易量大者包括5,700張、2,000張、1,200張等，市場研判，部分有可能是相關供應鏈合作夥伴，以3日收盤價的近95折取得。

華航表示，依國際財務報導準則（IFRS）規定，虎航處分價格與帳面價值差異將認列為資本公積，不計入損益。法人認為，有利配發股利。

虎航8月16日向證交所申請從創新板轉為一般板上市，法人估，第四季可掛牌上市，3日上漲6.41％、收在56.4元，暫居航空股王。

華航在這波處分虎航持股後，仍持有虎航300,879,050股，累計持有金額逾38.33億元，持股67.01％；華信航空持有虎航16,613,624股，累計持有金額逾2.27億元，持股比例3.7％。