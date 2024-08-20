小編今天（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加4.37萬人，最新一周受益人增加有27檔，觀察其中周增加、年增加雙增的台股ETF前三大分別為群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878)，都是高息型ETF，光三檔今年以來合計就增加超過百萬人。

【1】台股ETF股民周周增 年底破千萬人可期

台股ETF受益人數不論股市大漲或碰上股災，持續穩定增加的態勢，根據最新統計，已經連續25周創新高，總人數來到949.39萬人，總計今年八個半月增加342萬人，若以今年的增速推估，年底之前整體台股ETF受益人數就可突破千萬人大關，螞蟻雄兵將成為支撐台股活水的重要支撐。

【2】虎航起飛 前七月賺贏去年全年

台灣虎航（6757）財報提前放閃，因近日借券賣出比率過大列為注意股，19日公告7月營收16.27億元、年增28.71％、創單月新高，稅後純益3.84億元、年增33.49％、創單月次高，每股稅後純益（EPS）達0.86元；累計前七月稅後純益19.18億元，已賺贏去年全年，EPS達4.27元。

【3】台股報復性反彈 後市正向 終止連五周淨流出

經濟衰退擔憂暫時緩解，資本市場重拾多頭力道，上周美股創今年以來最佳單周表現，資金也回流新興亞股。法人觀察，上周新興亞洲指數上揚2.8％。台股則延續報復性反彈，周升4.1％，已回補8月5日恐慌下殺逾1,700點的缺口，且外資上周淨買超33.7億美元，也終止7月中以來連5周淨流出。

【4】愛爾達轉播奧運 三大指標破上屆紀錄

奧運正式落幕，本屆取得巴黎奧運台灣區總代理的愛爾達收視表現再創新高，愛爾達OTT（ELTA.tv）訂閱戶數於開賽後兩天立刻突破東京奧運訂閱紀錄，更在奧運開賽一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績更是卡達世足最高峰的1.3倍。

【5】分行仍值錢 國銀打造金雞母

隨金融科技崛起、純網銀開業，傳統銀行分行仍被認定有重要價值，因此國銀積極強化「虛實整合」，積極找尋有潛力的區域，搬遷分行，將分行的價值發揮到最大。