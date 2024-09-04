為支持潛艦國造政策，根據日前送達立院的114年國防預算書，國防部為強化水下嚇阻戰力，自明年起由海軍編列14個年度，高達2840億餘元預算，以「第三階段後續艦籌建」名稱建案，採購7艘後續艦。對此，國民黨立委王鴻薇今（4日）質疑，在新政府上台後，潛艦國造工程二個重要人卻離退，令人質疑該項計畫是否會有什麼變卦，甚至擋到了誰的財路？

王鴻薇在臉書談到，海鯤號三位主要角色中，黃曙光今年四月欲請辭國安會諮委、潛艦國造小組召集人等職，雖在新政府上台後獲留任國安會諮詢委員。但近期卻又有台船董事長鄭文隆無預警下台、國防部參事海軍中將邵維揚即將屆齡退伍，「被視為潛艦國造三要角三缺二」。

因此，王鴻薇說，在新政府上台後，潛艦國造工程二個重要人卻離退，令人質疑該項計畫是否會有什麼變卦，甚至擋到了誰的財路？潛艦國造則是民進黨政府上台後國防重要政績，這個案子從開始規劃到現在都被各方認為「水很深」，後續的潛艦國造，是國防政策主導，還是掮客利益來主導，恐怕最近人事結果不禁令人憂心。