華測會表示，華語文能力測驗（TOCFL）自2024年9月起的國內外考試，核發的證書將全面新增「查核驗證」QR code，以確保證書的真實性與權威性，防止偽造證書被誤信或誤用。該QR code將印製於證書字號下方，供採認單位快速連結至華語文能力測驗官網進行真偽查驗。

華測會說，此項新措施旨在提升證書的可信度，保護持證者的合法權益，並確保採認單位能夠便捷地核實證書真偽。採認單位只需掃描證書上的QR code，即可自動連結至查驗頁面，輸入證書字號與持證者的出生日期，便能顯示持證者之成績與通過等級相關資訊，進行真偽查核，確保證書的安全性與信賴度。

華測會強烈建議所有證書採認單位，包括學校、企業和政府機構，積極運用此查驗功能，以確保所核查證書的真實性。如果採認單位未經查核便接受偽造證書，可能會導致決策失誤，錄取或升遷不適當的人選，進而損害符合資格申請者的權益。不僅如此，這樣的失誤也可能影響採認單位的信譽與公信力。