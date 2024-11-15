國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢（左）15日前往環境部COP29戰情中心，和環境部長彭啟明（右）共同透過線上連線，與遠赴亞塞拜然參與COP29的工作人員交流訊息，分享會議進展並討論相關應對策略。（羅永銘攝）

COP29於亞塞拜然如火如荼討論，也有部分國家近日加入「三倍核能」倡議，和碩董事長、總統府氣候變遷對策委員會副召集人童子賢15日拜訪環境部COP29戰情中心時表示，COP大會的目的為防治地球暖化，並舉英國為例擬在2025年關掉所有燃煤電廠、發展綠能外更保留核能，綠能是用來對付地球暖化，核能不是綠能要對付的目標。

童子賢表示，COP大會真正的目的為，防治地球暖化、減少碳排，如英國為工業革命的起源，為了達到淨零碳排、2025年要關閉200多座燃煤發電廠，除了積極發展綠能外也保留核能，他強調，綠能目標為對付地球暖化、核能不是他們對抗的東西。台灣與此同時卻停止40年核能機組外，更要讓20年燃煤機組繼續運轉，與國際趨勢背道而馳。

童子賢提及，如石油輸出大國阿伯伯聯合大公國國內也有20％採用核能發電、8.3％光電，且近日更委由韓國執行核電廠興建，只要約6年就可以完工，如何防治地球暖化才是全世界關心的，無論光電或核能就像不同品牌的洗衣機一樣，挑對的品牌才是有利台灣。

「最珍貴的能源是節能」，友達光電董事長彭双浪則說，就能源議題而言由於民生電價調幅偏少，讓一般民眾沒有共同參與節能節碳。他也說，希望能源能是穩定、有韌性及低碳特性，但多元選擇及配比也是必需。

人在COP29會場的工研院經理連振安透過視訊轉述，雖然有數個國家加入三倍核能倡議，但裡面則包括如肯亞、摩洛哥等國，是希望他國去他們國家興建，依目前評估三倍核能倡議不會在COP29決議文出現，且先前相關團體在G7倡議或白宮提出的擴張核能等，仍是關注核能安全。