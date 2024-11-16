澎湃新聞16日報導，亞塞拜然當地時間15日下午「節能降碳-中國行動」主題邊會在《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）舉辦。中國大陸國家發展改革委環資司副司長文華作主旨發言時，說明中國綠色低碳發展取得顯著成效。指中國構建了全球最系統完備的碳減排政策體系，能源轉型成效明顯，風電、太陽能發電總裝機規模提前6年多實現向國際承諾的目標。

同時，中國的產業結構優化升級，建成全球最大、最完整的新能源產業鏈；建築和交通綠色轉型步伐加快，城鎮新建建築中綠色建築面積占比超過90％，2024年新能源汽車年產量已突破1000萬輛；資源利用效率不斷提升，過去十年主要資源產出率提高約60％。

大陸發改委國際司副司長郭銳指出，應對氣候變化和可持續產業國際合作相關進展情況，他強調中國在積極推動自身綠色轉型的同時，始終秉持開放合作的態度，依託金磚、APEC、G20等多邊平台，與各國共同推動應對氣候變化和經濟發展，在2023年金磚國家領導人峰會上，中方發起了「金磚國家可持續產業交流合作機制」，得到金磚國家的大力支持和積極回應。

大陸生態環境部應對氣候變化司副司長逯世澤表示，中國能源轉型、節能提效、碳排放市場交易、參與全球氣候治理等成效，將與各方廣泛開展氣候變化國際合作。

本場邊會由大陸發改委國家節能中心主辦、國際合作中心協辦。

大陸發改委能源研究所所長呂文斌介紹近年來中國在推動能源低碳轉型方面的舉措和成效。中國鋼鐵工業協會副會長唐祖君說明中國鋼鐵行業開展「極致能效」行動推動節能降碳的有關做法與成效。

來自國際電子電機委員會、能源基金會（中國）、北京節能環保中心、國家電網公司、中國博奇環保公司等機構和企業的代表圍繞節能與能效提升國際合作對話交流；來自中國循環經濟協會、中國節能環保集團、格林美股份公司、新開發銀行、巴西書贊桉諾紙漿公司的代表圍繞綠色轉型與可持續產業合作進行專題研討。