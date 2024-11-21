在COP29進入倒數之際，終於發表了一項重大宣言，即是50多個國家政府共同簽屬永續旅遊宣言，旨在使全球旅遊業轉變為可適應氣候的低碳產業。這份旅遊宣言也被視為本屆COP29氣候峰會的一項重大成就。

聯合國旅遊執行主任Zoritsa Urosevic表示，全球旅遊業佔全球GDP的3%、佔溫室氣體排放的8.8%，因此在COP29上，旅遊首次被納入聯合國氣候變遷會議行動議程，這對於經濟與環境部門來說是一項歷史性的里程碑。

其中，世界旅行和旅遊理事會（WTTC）正推出第2版旅遊和旅遊業淨零路線圖，顯示有設定氣候目標的旅遊企業數量，在過去3年中增長了27%；在分析的250 家企業中，有53%製定了氣候目標，相比2021年創建第一版淨零路線圖的42%增長不少。值得注意的是，自 2021 年以來，採用SBTi目標的公司數量增加了一倍多，表示旅遊業正加速與全球氣候標準保持一致性。

亞塞拜然國家旅遊局內閣部長Kanan Gasimov表示，透過擔任COP29 主席國，世界成功倡導將旅遊業納入國際氣候進行討論，並致力於將永續實踐納入國家政策中。不僅如此，第2版淨零路線也同步強調永續航空燃料（SAF）在減少航空碳足跡方面的作用，SAF 在燃料生命週期內減少高達 80% 的排放，已成為航空脫碳途徑的基石。

這些手段為實現永續未來的全球行動奠定了基礎，對於明年(2025) 塑造COP30將發揮關鍵作用。