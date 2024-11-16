台南市16日下午3時01分傳出芮氏規模4.5有感地震，震央在麻豆區，深度11.7公里屬淺層地震，最大震度佳里區4級，台南市區3級，引起許多民眾驚嚇，網友搖晃感覺猛烈，甚至聽到牆壁的聲音，台南市消防局表示尚未接獲災情。
「搖好久」、「好可怕」、「開車都有感」、「為何手機警報沒響？」、「至少有10秒？」中央氣象署測報中心16日下午3時傳出有感地震，震央發生在台南市麻豆區，佳里區最大震度4級，台南市區與嘉義3級、高雄2級，網友紛紛在網路發言表達驚訝，並質疑手機並未響起地震警報。
台南市16日下午3時01分傳出芮氏規模4.5有感地震，震央在麻豆區，深度11.7公里屬淺層地震，最大震度佳里區4級，台南市區3級，引起許多民眾驚嚇，網友搖晃感覺猛烈，甚至聽到牆壁的聲音，台南市消防局表示尚未接獲災情。
「搖好久」、「好可怕」、「開車都有感」、「為何手機警報沒響？」、「至少有10秒？」中央氣象署測報中心16日下午3時傳出有感地震，震央發生在台南市麻豆區，佳里區最大震度4級，台南市區與嘉義3級、高雄2級，網友紛紛在網路發言表達驚訝，並質疑手機並未響起地震警報。
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