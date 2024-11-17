今年以來，韓元貶值幅度接近9%，而韓股也大幅下跌。專家分析認為，包括半導體在內的主要出口商品競爭力下滑、國內家庭負債影響消費回溫，加上人口老化導致經濟成長潛力受限等多項負面因素，都反應在韓元和韓股的價值上。

韓聯社針對旗下金融資訊子公司聯合Infomax的統計數據所進行分析的結果顯示，在調查的40個國家中，南韓股市和貨幣是全球表現最差的市場之一。

在股市方面，南韓綜合股價指數（KOSPI）自去年底收盤價2655.28點下跌至本月15日的2416.86點，跌幅達8.98%；創業板科斯達克指數（KOSDAQ）從866.57點跌至685.42點，跌幅更是達到20.9%。

然而同期美國道瓊工業指數上漲15.27%，那斯達克指數更飆漲24.44%、歐洲斯托克50指數上漲6.04%、大陸上海證券綜合指數上漲11.96%，主要國家與地區的股市均走強。

在匯市方面，韓元同樣走勢低迷。15日韓元兌美元收在1398.8，較去年底的1288，貶值幅度高達8.6%，僅次於日圓的10.71%貶幅。同期新台幣走貶5.99%、歐元走貶5.11%、離岸人民幣走貶1.85%。

野村證券公司分析指出，南韓經濟結構脆弱，加上即將上任的川普政府保護主義迫在眉睫，以及南韓國內需求疲軟，都是投資人眼中的利空因素。