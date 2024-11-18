2024年11月18日苗栗縣／議員徐功凡18日質詢，首先肯定縣長鍾東錦施政滿意度提升3.4％並針對2027年台灣燈會交通與停車問題。苗栗縣長鍾東錦答詢，將加強交通規畫與接駁設施，並協調大樓加入燈光設計，希望藉此創新，為燈會增添特色，並確保順利籌辦。 (呂麗甄攝）

苗栗縣議會18日的總質詢中，議員徐功凡對縣長鍾東錦施政滿意度提升3.4％達到75％表示肯定，並質詢未來兩年多的施政計畫，如何進一步提升施政效果，讓縣民真切感受到政府的努力。針對2027年台灣燈會，徐功凡關心交通與停車問題，並建議結合周邊大樓的燈光設計增強吸引力。苗栗縣長鍾東錦答詢，將加強交通規劃與接駁設施，並協調大樓加入燈光設計，希望藉此創新，為燈會增添特色，並確保順利籌辦。

議員徐功凡首先肯定縣長鍾東錦在今年10月28日施政滿意度提升3.4％，達到75％。顯示大多數縣民對縣政府施政的支持與肯定。徐功凡進一步質詢未來兩年多的施政計劃，縣長如何在維持現有施政滿意度的同時，進一步提升施政效果，讓更多縣民能真切感受到政府的努力並針對2027年台灣燈會的規劃，如何解決交通與停車問題，建議是否可以結合周邊大樓的燈光設計，增加燈會的吸引力。

苗栗縣長鍾東錦答詢，關於2027年台灣燈會，交通規劃方面將恰好遇到好時機，預計利用高鐵和台鐵連接竹南站，並設置接駁車循環運行，解決交通接駁問題。他提到，燈會地點周邊將有足夠空間設置停車場，並計劃引導車輛停放後，再使用接駁車運送遊客到竹南運動公園。

鍾東錦答詢，對於結合周邊大樓的燈光設計，將會協調附近大樓的管理單位，計畫為大樓做燈雕效果，增添燈會的氛圍。此外，因縣政財務的狀況，也將儘量控制財政支出，希望能藉此創新，為燈會帶來別於他縣市的特色，對於縣府團隊有豐富的經驗很有信心，一定能成功籌辦並創下更好的成績。