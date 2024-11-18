上任1年半的日本央行行長植田和男重申，在愈來愈多勞工加薪之下，日本物價持續出現良性上漲，漸漸符合再次升息的條件。也就是說，如果經濟以及物價未來走向都符合事前預估，將會繼續調升利率。

植田和男上述偏向鷹派升息看法的言論，並沒有激勵日圓匯價向上。18日交易時，日圓兌一美元在153.84至155.14之間游走。日圓此波高點是在9月中旬的140價位附近，目前大概貶值1成左右。

除了豐田汽車收跌1%以外，其它車廠大都上漲，像是本田漲0.74%，日產也漲0.2%。權值股的迅銷下跌1.55%，軟銀更是大跌2.1%。半導體族群中，東京威力科創跌1.6%，愛德萬測試也跌0.4%。

經濟數據方面，2024年9月日本核心機械訂單，不包括船隻以及電力公司，月減0.7%至8520億日圓，連續第3個月都是虧損，市場預估值是成長1.9%。其中，製造業小降至3,883億日圓，而非製造業則成長1.5%至4,537億日圓。