台灣偏鄉地區的療資源短缺問題日益嚴重，其中牙科醫療更是首當其衝，目前全台有55個鄉鎮完全沒有牙醫師執業，然而近期波波牙醫爭議延燒，引發大眾關注。對此，高雄市山地原住民議員范織欽今（19）日強調，政府應推動偏鄉醫療精進計畫，「只要經過專業審認的醫事人才願意來到原偏鄉地區服務，我們都歡迎。」

衛福部投入24億元，計畫推出「優化偏鄉醫療精進計畫第2期（113－116年度）」－充實在地牙醫醫療量能計畫」，原本因苦無醫師願意到偏鄉，才考量以外籍牙醫學生參與。

不料，卻因波波醫師醫療致死案爆發，本土小牙醫聯盟以不要讓偏鄉計畫淪為國外學生回台執醫跳板為由，要求衛福部撤回偏鄉醫療計畫，甚至說：「怎麼可能叫牙醫去司馬庫斯設立醫療點，靠著稀落的人民存活？7-11都開不下去。」

偏鄉醫療資源缺乏，長輩牙齒無法獲得妥善照顧。（范織欽服務處提供）

然而，不少偏鄉地區民代、民眾對此大感不平，「說這種話，有何立場反對醫療資源下到偏鄉，為了擋波波，竟連偏鄉民眾醫療都可以犧牲。」

高雄原民區位處偏遠鄉區，原民議員范織欽直言，偏鄉缺少長期駐診醫師，民眾牙痛只能忍，常痛得快受不了，只能等牙醫不定期上山來，常看到醫生時只能拔牙，尤其偏鄉老人多面臨牙齒損壞或牙周炎等問題，根本無法及時獲得治療。因此，他鄭重呼籲，政府應推動偏鄉醫療精進計畫，讓牙科醫師定期駐診，照顧偏鄉民眾。