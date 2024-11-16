國外學醫回國的「波波醫師」學歷認證爭議延燒，台灣牙醫師質疑衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，是為國外波波牙醫學生創造實習機會的「假偏鄉計畫」，將於24日走上街頭抗議。前立委沈富雄表示，他呼籲大家，替他去參加遊行，因為波波醫這件事非常糟糕。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，波波醫生這種怪現象，也只有我們台灣會發生。 因為這個背後就是一個無能的政府，屈就於特權階級的壓力，然後開了一個後門。然後自己覺得這不行，就把法律一修再修，修的那兩條，就是預防他們進來以後會闖禍的修掉了。至於這個壓力為什麼這麼有效，因為這些波波醫生的父母都是特權階級的人，甚至是醫師公會的理事長、牙醫公會的理事長。

沈富雄舉他自己的故事表示，67年前，他進台大醫學院時， 高醫存在了差不多2年，還沒有北醫。台大醫學院一年招生42個，應考生有3000多人，多難啊；但是那個時候卻有人走後門了。當時創立私立的醫學院，一個是高醫；還有一個是北醫。沈富雄爆料質疑，當年所有私校創辦人的小孩可以不用考試進醫學院，不過，那時他們進來以後，還是接受跟大家一樣水準的教育。而且這些特別受優待的學生，今年也都80幾歲了，如果有闖禍，禍也已經闖完了。

沈富雄指出，這些波波醫生是很奇怪的，他們去了波蘭、捷克、匈牙利的醫學院，他質疑就是學店，就是為台灣這些有錢人的子弟開的，幾棟大樓就在大馬路的旁邊，然後一 、兩年就畢業了，收很多錢，也不用實習。

沈富雄表示，現在最憤怒的人，24日下午2點要在中山南路的立法院遊行，他本來也要去，但因為他要錄影，所以就沒辦法去了。因此他要呼籲一下，希望大家替他去參加，因為波波醫這件事非常糟糕。

沈富雄接著點出，因為波波牙醫問題還小，即使品質恐怕不好， 但不會死人。近日釀成病人死亡的是波波醫，有一個病人子宮頸開刀，以致穿破子宮壁，然後穿破主動脈下來的兩條這個動脈，穿破了以後流血不止，送到台大醫院就死亡了。