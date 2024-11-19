勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署職員遭職場霸凌，且日前在辦公室內死亡。民進黨立委邱志偉今日在質詢時關切此案，強調為官之道在於「仁」，要求行政院長卓榮泰不該將此案視為個案問題。行政院長卓榮泰強調，應把部屬當作自己的家人一樣，在工作上雖有位階輕重，但人與人間的對待應平等、尊重，將讓所有公務員、部會首長當作告誡。

邱志偉質詢時指出，不管是行政部門或立法部門都是廣義的政府，領導統御很重要，把國家帶往富強之路，還是折磨部屬、成就個人功名，在於有沒有「仁」。

邱志偉表示，勞發署的案子他很難過，一名優秀公務員失去性命，這是人造成的，也就是為官沒有以「仁」為中心，他認為這不是個案問題，而是普遍存在公部門的通案，只是很多沒被爆出來，有些可能反映後卻沒得到妥適處理，應全面檢視，職場霸凌零容忍。

邱志偉強調，不應把本次勞動部的事件視為個案， 應全面在公部門內檢視「職場零霸凌、零容忍」，更遑論先前在台電、海科館、外交部等也曾發生過類似職場霸凌的問題，應檢視是哪個機制有問題。他強調，員工是可貴的資產、應該好好的疼惜。

卓榮泰回應，總統賴清德要推動治國理念，憑藉的是所有執政團隊的成員，也包括立法院所有立委，這就是國家的資產同樣的，部會首長要能貫徹執行想法與政策，所有公務員都是他的手跟腳，甚至是他的眼睛，應該把公務員當作自己的家人一樣，雖然職務有位階、工作有輕重，但人與人的平等的互動是重要的。

卓榮泰強調，該事件（勞動部員工輕生案）讓所有的部會首長、公務員當作一個深深的告誡，自己也會時時提醒大家，如何跟同胞、下屬與長官相處，這也是個非常高深的學問。