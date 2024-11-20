勞動部所屬的勞動力發展署北分署發生職場霸凌，遭霸凌的39歲公務員日前在辦公室內輕生，引起外界高度關注，並將矛頭指向分署長謝宜容，連帶批評勞動部。資深媒體人陳揮文案發之初即點名批謝宜容，還播出她被爆下令同仁對此案噤聲的「訓斥」音檔，；陳揮文怒吼「她憑什麼這麼囂張」，還批勞動部有何臉管勞權問題！

霸凌案傳出後，謝宜容成為眾矢之的，除被爆霸凌員工才導致死者輕生，也陸續傳出其不近人情的作風，包括假日若沒回LINE訊息會開會檢討等，連綠委洪申翰都自曝曾收到相關反應。民進黨新北市議員李宇翔還透露，謝為了討好長官，每年花費百萬用於送禮，禮盒要求客製化。

陳揮文則連續多日關切此案；案發之初他就播出謝宜容訓斥下屬員工的音檔，聽到她連續三次以命令口氣問下屬「做得到嗎」，不禁怒嗆，她是什麼職等？為何敢這樣。昨（19）日則在政論節目《新聞大白話》中再批，現在監察院傳出要查謝宜容，但謝是前勞動部長許銘春的愛將，而許銘春又是監察院長陳菊的愛將，「愛將查愛將？你們到底是在幹什麼，連連看喔」。

陳揮文質疑，作為分署長，謝宜容的辦公室有植栽、軌道燈，憑什麼？「1個分署長就這麼囂張」，他並嗆問謝宜容，公務員為什麼周末還要看她的訊息？這種行為在民間企業都會被罵，何況是勞動部？

陳揮文並質問許銘春和何佩珊，發生分署長霸凌公務員案，作為前後任勞動部長的兩人會不知道這件事？「你還幹什麼部長」。他並呼籲，謝宜容也被爆動用公務預算，這事能被查出來，國民黨立委們可以質詢、監督，應在出席衛環委員會時把這起事件問清楚，「這件事實在是太離譜了」。

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