大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞2019年向週刊記者爆料「假賣屋真詐財」，並在法院前受訪指「徐跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的」，遭徐提告求償千萬元，一審判決蔡賠償30萬元，但台灣高等法院二審認定蔡只是陳述事實，沒有未使用人身攻擊性之謾罵語句，逆轉改判免賠。徐可上訴。

蔡曜丞（原名蔡志龍）因買賣契約與徐乃麟發生金錢糾紛後，蔡男在2019年5月間向鏡週刊記者爆料，指表示他向徐乃麟購買房地後，因積欠徐乃麟價金尾款，故同意徐乃麟向他人借款，由徐乃麟處理尾款事宜。

蔡男說，他將證件交付徐乃麟後，徐乃麟竟自行將房地設定系爭抵押權，借款之款項亦未進其帳戶，他因此對徐乃麟提起詐欺、背信、侵占等刑事告訴，週刊記者因此撰寫標題為「假賣屋真詐財」之報導。

2019年7月26日，蔡男在士林地方法院大門外，向在場之媒體發表：「事後說要跟我和解，法官講什麼你是名人，要不然你們要不要私下談一談，依據大局為重，我簽和解書給他，徐乃麟才不起訴的，他跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的」之言論。

徐認為蔡的言論指摘他有「簽立和解書而獲不起訴處分後，即完全不履行和解內容」之負面情事，致他之社會評價受有負面貶抑，足以毀損他名譽，提起告訴並求償。

台北地院一審判決蔡男須賠償徐30萬元，但高院二審認為蔡的言論只表達其並未取得其名下房地之二胎貸款，不動產竟然遭設定預告登記，而無法再行處分之事實；另蔡稱徐沒有履行和解書內容之言論，則係基於其主觀認知徐之前的承諾，並無虛構不實之處，蔡也沒有未使用人身攻擊性之謾罵語句，自無侵害徐之名譽權可言。