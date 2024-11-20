勞動力發展署北分署公務員輕生案越演越烈，行政院長卓榮泰今（20）日稍早宣布，涉嫌霸凌的分署長謝宜容記兩大過、送懲戒法院，署長蔡孟良記一大過、調離主管職，副分署長及秘書室主任一併要處理，全案將送檢調單位。公民教師黃益中指出，其實除了間接殺人兇手謝宜容、蔡孟良，勞動部前部長許銘春提拔了政務次長許傳盛、某處長，「如今勞動部裡小公務員們風聲鶴唳、人人自危，深怕留任的長官等新聞過後，會開始秋後算帳」。

黃益中表示，許傳盛就是寫出「目的良善」的調查小組召集人，他對調查小組委員說「要還優秀的人才清白」，更在下鄉時說「宜容要陪」；蔡孟良曾情緒管理失控飆罵同仁，副署長寧願降調分署也不願意與其共事，「最扯的是，吳姓員工11／4人在辦公室輕生，11／11－11／15他竟然還在辦比賽，要底下公務員像小學生一樣『推動5S改善辦公室品質管理』，而且還委外71萬元檢核標案」。

黃益中提到，據傳某處長也帶頭霸凌處內同仁，「最經典的向上管理是，在勞動部長許銘春離別歡送會上，當所有部內同仁面前，送部長一條價值2、3萬元的愛馬仕絲巾，她說『誰送的比我好』。離別會上，那條愛馬仕絲巾禮品就很堂堂正正放在中間。部長笑呵呵」。

黃益中感嘆，「如今勞動部裡小公務員們風聲鶴唳、人人自危，深怕留任的長官等新聞過後，會開始秋後算帳」，許銘春對外忙著唱歌，勞動部人事單位為了迎合上意，還特地採購麥克風等唱歌設備。「在勞動部，只要有人沒有站隊派系 ，被弄的人只好黯然求去。因為長官不輪調，下面也沒有輪調機會，求助無門，只能自己離開。這就是主管全國勞動權益的最高單位現況」。

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