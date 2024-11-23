勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭獲准，行政院22日晚間證實，新任勞動部部長由立法委員洪申翰接任，而不分區立委遺缺，將由民進黨政策會執行長王義川遞補。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這一年來沒有洪申翰沒辦法打仗，她是唯一一個很想哭很想撞牆的人，她基於私心很捨不得洪離開黨團，但是割捨小愛要擴及大愛，國家真的需要他。

吳思瑤說，洪申翰是最貼近民意的部長，相信期待他也是最貼近土地的部長，他從社運戰將到優質立委，是最能貼近民意的部會首長，他到勞動部就是救火，他拿出他的魄力和政治訓練，好好來善後，更重要是他重視長期制度建立，希望從個案檢視作為制度性的革新，相信洪申翰可以做到。

吳思瑤表示，自己等等會跟總召報告，行政院長卓榮泰挖走的戰力，黨團如何補強，王義川大家也會期待他的表現，以後黃國昌的咆嘯就交給王義川。

吳思瑤指出，昨天立委的群組大家都在祝賀恭喜洪申翰，她是唯一一個很想哭很想撞牆的人，她基於私心很捨不得洪離開黨團，真的很需要他，但是割捨小愛要擴及大愛，國家真的需要他。

針對在野黨批評洪申翰是民團出身，不了解政策？對此，吳思瑤說，在野黨的立委們，才是真正沒有用心問政，如果在野黨委員有在立法院好好問政，可以觀察到洪申翰每次質詢都是跨委員會，而且他關切都是長期永續制度建立，怎麼會是自己專業不及格的立委來批判洪申翰？

吳思瑤呼籲，不要因為過去朝野之間對立攻防，就給他貼上很不公平的標籤，她就事論事，再捨不得洪申翰，也是期待他會是最強力的生力軍。