因勞動部前部長何佩珊因霸凌案請辭，行政院22日晚間敲定由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，並由政策會執行長王義川遞補不分區立委職務。針對此項人事異動，民進黨立委蘇巧慧、祕書長林右昌及新北市議員李宇翔23日受訪時紛紛表達支持，期待洪申翰展現改革魄力，帶領勞動部重回正軌。

蘇巧慧對洪申翰接任勞動部長表示高度肯定。她指出，自己與洪申翰曾在第10屆立法院的衛環委員會共事，對他的工作態度與專業表現印象深刻。蘇表示，洪申翰長期關注勞工權益與環保議題，是具進步價值的新世代立委。對於此項人事安排，她形容為「好的安排」，並寄望洪能在新職位上持續守護台灣勞工。

林右昌則對洪申翰的接任表達極大信心。他強調，洪在立委任內積極推動與勞工相關的政策，是熟悉勞動環境與制度的最佳人選。林表示，相信洪接掌勞動部後，能夠帶領部會穩步推進業務改革，並有效解決現存問題。此外，林也對王義川接任不分區立委充滿期待，認為王擅長以淺顯易懂的語言傳遞艱深議題，對於當前如選罷法、財劃法等複雜議題的推動將發揮重大助力。

李宇翔亦對洪申翰的任命給予高度評價。他表示，洪申翰長期以來關注多元社會議題，是非常適合的人選。他也透露，自己將透過私交向洪分享勞發署及勞動部相關案件的內情，期許洪上任後能大破大立，帶動勞動部風氣的革新，為社會注入正面影響。

針對何佩珊因霸凌案下台，林右昌強調，行政部門對此事採取嚴正態度，包括行政院長卓榮泰及賴清德總統均展現強烈立場。林表示，後續將繼續嚴肅處理相關事宜，以建立更完善的制度，杜絕類似事件再發生。