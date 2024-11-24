醫學系學生謝雨璇。（記者范瑜攝）

國防醫學院建校123年校慶系列活動中，「醫學週系列演講暨研討會」及「創新醫學技術展」吸引各界熱烈參加，醫學系學生楊文吾表示，今年首創醫學週活動，可自行選擇有興趣的主題參與，透過講者在專業領域的知識與經驗分享，以及提問和交流環節，進而探討醫療倫理、文化背景對醫療的影響等，並說明如何在醫療決策中融入人文考量，能更進一步理解須以技巧與耐心，將知識轉化為病人能理解的語言，他認為「醫學不僅是科學，更是門講究同理心的藝術。」

針對「創新醫學技術展」部分，楊文吾指出，此次展出項目眾多，包括便攜型生理監測暨電擊器、高效能AR智慧穿戴、遠距醫療平臺等，都讓他印象深刻。其中，遠距醫療平臺可讓第一線人員，在大型事故或戰地條件下迅速對病患傷勢進行評估並分級，並由後端專業人員提供醫療指導，讓他了解到醫療和科技結合，可大幅提升醫療效率。

醫學系學生謝雨璇則認為，醫病溝通是醫療過程中不可或缺的一環，透過有效溝通，醫師不僅能夠提升診斷的準確性，更能讓病人感受到被尊重與關懷，對治療效果將有顯著幫助。對於未來，她希望能夠成為一名兼具專業與人文素養的醫師；學校藉由校慶舉辦研討會與創新醫學技術展，讓她了解醫療技術與人文間的平衡，也加深對醫學使命的認同感。