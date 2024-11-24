吳君如（右二）開心跟《我談的那場戀愛》慶功。（杜宜諳攝）

吳君如（右）跟許光漢一同頒獎時，「借位接吻」引起熱議。（金馬執委會提供）

劉冠廷首度接下金馬主持棒褒貶不一。（金馬執委會提供）

59歲香港演員吳君如暌違21年再以《我談的那場戀愛》入圍金馬最佳女主角獎，雖然最後沒能再度封后，但她相當平常心看待，提到和許光漢一同頒獎時，引起熱議的「借位接吻」片段，吳君如親揭幕後故事，透露確實一開始是她的點子，且本來其實還有另一個版本，「白雪公主這個故事，如果王子不願意親，我就會說現代女性不要躺平給王子親再醒過來」，結果許光漢配合度超高，還主動提出不如借位接吻。

吳君如也害羞坦言在排練時雖然有一直笑場，但的確還是有被電到的感覺，也不擔心老公陳可辛會擔心，一臉不在乎地說「他OK啦」。恰巧座位上的安排也是吳君如和許光漢並肩而坐，她搞笑分享，2人確實還聊了不少，「我不停問他住在哪裡？頒完獎了還那麼乖坐著不走？」中間許光漢突然不見蹤影，「我想說他失蹤了很久去哪裡了」，發現原來是去跟典禮主持人劉冠廷聊天，幫對方緩解緊張，「他們應該是好朋友吧？他真的非常照顧他的好朋友，不停給他鼓勵」，講完後又不忘自己爆笑說「我好像說了很多內幕」。

曾在27年前和眭澔平一同主持第34屆金馬獎的吳君如也以「學姊」身份大讚劉冠廷，先是吊鋼絲從天而降出場，接著獨自撐完超過15分鐘的獨角戲，「完全掌握對節奏，他應該練習了好多，我覺得非常好。」甚至覺得劉冠廷出場的時間太少，一旁的同片演員陳輝虹還給劉冠廷的表現打了120分，問及是否有想再接下一次金馬主持棒，她謙虛笑說「金馬獎還是有點要求的吧，我那年主持，再喊5、4、3、2、1前補妝還被說不專業」。