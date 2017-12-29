送游泳池遭拒 柯怨桃園毀約

2017年12月29日 01:23 中國時報 曾百村 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

世大運組裝式游泳池成燙手山芋!台北市長柯文哲28日上午受訪表示，當初雙方有「簽約」，沒想到對方竟會毀約，但他強調「東西是好的，大家一定搶著要」。桃園市長鄭文燦則說，簽訂協議後進場看才發現真的「承受不起」，決定攤在陽光下「喊卡」，沒有陰謀論，「絕對沒有其他考慮」。

柯自信好東西 一定搶手

桃園拒收世大運游泳池，柯文哲也頗有微詞，他表示，游泳池相關的運輸作業費用都是北市府負擔，且當初雙方都有簽約，結果現在對方卻「毀約」，但他無可奈何，也無法可罰，因為簽約時的確沒想到對方會毀約。

鄭文燦指出，組裝式游泳池因為說好的西班牙供應商零件跟維修都非常貴，進場後發現台北市希望桃園來重組及驗收，「由我們負責驗收的話，責任也太大了」。鄭文燦也說，獨家供應商加上20年的維修保養的成本很高，且電費比較高，原本要接收的平鎮高中及大園國際高中，根本負擔不起，因此才婉拒。

鄭文燦說，原本體育署希望（游泳池）放在左訓中心，但左訓中心不希望有這個游泳池，所以才會考慮到桃園，桃市府已做過很詳細的評估，把它攤在陽光下，那沒有任何其他的考慮，就是不要。他說，這個游泳池是體育署的，若由體育署協調是最好。

無法可罰 交體育署協調

柯也稱，他對組裝式游泳池有信心，並強調它是「好的東西」，並不擔心游泳池會「閒置」，他認為各縣市一定會搶著要，只要體育署居中協調，去問有誰需要，一定會有縣市爭取。

不過同是「綠色執政」的台南、高雄市政府透露，考量場地與技術問題，並無接手打算，遭外界質疑是否與民進黨關係交惡，對此，柯文哲揮揮手說：「沒有這種事啦，現在關係不錯啊」。

(中國時報)