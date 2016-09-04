NBA》有沒有搞錯？騎士助教團至今沒續約

泰隆盧到現在還在替自己助教群爭取趕緊續約。（美聯社資料照）

就算騎士勇奪上季總冠軍，也跟總教練泰隆盧在7月底完成5年3500萬美元續約，《克里夫蘭老實人報》記者海耶斯4日卻爆料，包含祖魯、戴蒙瓊斯、波西、韓迪、柏伊蘭等騎士助教，儘管合約都在7月1日到期，到現在都沒續約！

姑且不管騎士高層到底在想什麼，如此不尊重人的做法，早已引發這些助教的嚴重不滿，沮喪情緒甚至達到極點，其中祖魯狀況比較特別，因為他簽的是第3助教合同，泰隆盧卻一直打算把他升為首席助教，薪水條件卻沒跟著調漲。

不只助教團還沒續約，騎士到現在也還沒跟J.R.史密斯談妥全新合約，儘管史密斯早已宣布留下，騎士高層態度也太消極了點，隨著「小皇帝」詹姆斯即將舉辦騎士球員訓練營，如果騎士與史密斯仍未搞定合約，史密斯將會缺席。

(中時電子報)