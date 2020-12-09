在季前訓練營「失蹤」兩天之後，火箭主將哈登(James Harden)終於向球隊報到了，ESPN記者9日報導哈登現身在主場豐田中心接受新冠肺炎檢測。火箭新教頭西拉斯(Stephen Silas)暫時鬆了口氣，畢竟哈登的態度和去留都不是總教練能決定的。

哈登還是想離開火箭。眼見轉隊籃網的機會愈來愈渺茫，哈登又把目光放回費城七六人。ESPN報導哈登再度把七六人寫進願望清單，表示這是「可以接受」的選項。雖然陣容不如籃網，但熟識的老總管莫瑞(Daryl Morey)正在七六人掌權，再怎麼樣也比留在火箭好。

外界分析哈登其實沒有什麼可以拿來威脅球隊的籌碼，依據合約他要「自力脫困」得等到2022年季外，也就是他32歲將滿33歲的時候才有球員選項。所以他前幾日缺席訓練營被視為個人抗爭。

根據美媒The Athletic爆料，哈登本來希望火箭簽下泰隆盧(Tyronn Lue)做為總教練，泰隆盧是前騎士冠軍教頭。火箭老闆費爾蒂塔(Tilman Fertitta)卻另有打算，先是看上范岡迪(Jeff Van Gundy)，結果選擇前獨行俠助教西拉斯。畢竟高層做事不用經過哈登，現在的新隊友沃爾(John Wall)未必是哈登想要的。泰隆盧最後接任快艇總教練，因此哈登也可能願意去快艇。

(中時新聞網)