說完「我喜歡妳」 吳慷仁霸氣激吻邵雨薇
金鐘視帝吳慷仁在三立、東森週五華劇《極品絕配》中演活愛吃醋的熟男大叔，日前他飾演的霍廷恩終於壓抑不住對邵雨薇的愛意，將她拖出房間壁咚激情強吻告白，激動模樣被虧有如「林瑞陽」上身。吳慷仁也讚邵雨薇是個放得開的女藝人，拍吻戲大方不扭捏，所以拍3次就完成。
這場戲的情境是邵雨薇問吳慷仁有沒有喜歡的女生，於是吳慷仁霸氣將她拉到一旁，情不自禁說出一句「我喜歡妳！」後就吻上對方。兩人拍得很真實又激情，吳慷仁幾乎是撲上去就親，打破一般偶像劇蜻蜓點水式的吻戲。邵雨薇說，這場激情吻戲激烈到她和工作人員都害羞，她可以明顯感受到對方的心跳、體溫和呼吸聲，感覺好真實。她覺得這次吻戲跟以往大不同，以往拍吻戲的經驗都是年輕人的初吻，只有淡淡的親，但這次兩人激烈的表現很寫實，她的臉硬被壓下去，激烈程度連現場工作人員都害羞。
吳慷仁拍這場戲之前，很有禮貌的準備漱口水，邵雨薇笑說自己最怕遇到就是對方故意吃大蒜或是不刷牙，讓她會拍不下去。哪知，因為這場吻戲在KTV拍攝，現場不斷傳出有人在唱〈榕樹下〉等老歌的歌聲，笑點很低的邵雨微還因此笑場好幾次！
(中時)
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