傅孟柏（左）變身理工男，艾怡良則成厭世臭臉妹。（華納兄弟提供）

首部電影作品《誰先愛上他的》就拿下台北電影獎、金馬獎多項大獎的徐譽庭、許智彥，這對「母子導演檔」再次出擊，共同合作執導愛情片《我沒有談的那場戀愛》，吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、9m88主演，聯手搶攻明年賀歲檔。

演員們為了投入角色而改頭換面，其中吳慷仁在2個月內，靠著1天7餐把精實身材養成「米其林寶寶」，足足胖了近20公斤；在電影《返校》讓諸多少女怦然心動的傅孟柏，則變成不解風情的理工男；而首度參與電影演出的金曲歌后艾怡良更慘，不但不許漂亮，還得違背自己牡羊座的開朗性格，成天面無表情的呈現厭世感，她看完電影定剪後笑說：「觀眾一定以為我得罪譽庭姊了吧！」

電影由徐譽庭親自擔任編劇，再次挑戰拿手的都會愛情故事。該片描述一位被工作淹沒、對未來根本沒時間去想像的女子，她麻痺的人生被一個總是在生活裡找樂子、行事放蕩不羈的直播男子打擾後，產生了一連串的發酵過程。該片明年2月10日全台上映。

(中時 )