三立、台視《天巡者》講述鬼王鍾馗伏魔抓鬼故事，劇中邵雨薇擔任孟婆，落入凡間後失憶，被程雅晨「撿」回家，兩人因此成為好閨蜜。邵雨薇認為，閨蜜最重要是彼此信任，本身個性溫和的她，對閨蜜容忍度極高，聽閨蜜訴苦、兼當理性垃圾桶給意見，若有需要也可當閨蜜「提款機」，她笑說：「但我的閨蜜都挺會賺錢的，好像輪不到我當他們的提款機。」

憑感覺交友的邵雨薇，喜歡沒有防備、能說出想法的人，比較容易成閨蜜，最怕有話不說或小心眼，這樣相處起來很累。她回想學生時期有個要好閨蜜，後來因為學校的事，開始有了比較和競爭，對方常有小動作，甚至把閨蜜間悄悄話拿來宣揚，她不堪其擾，久而久之漸漸疏遠。

邵雨薇認為，現階段最好的友情「閨蜜之交淡如水」，即便平時大家忙碌而疏於聯繫，但凡約出來見面就可以劈哩啪啦，分享自己最近的生活與想法，即使都不說話，也不會感到尷尬或需要特地炒熱氣氛，「這是我覺得最好的閨蜜夥伴的相處模式。」

程雅晨認為，要一起做過壞事、擁有共同小秘密的才稱得上閨蜜，而她屬於兩肋插刀型，閨蜜只要開手，她會盡力做到，若閨蜜受委屈，也會第一時間跳出來罵人，甚至有次閨蜜和男友吵架，她就把閨蜜男友約出來聊一聊，無法接受閨蜜受委屈。雖然如此，程雅晨也曾吃過虧，「但閨蜜最神奇的地方，就是妳氣得要死，但又拿她沒辦法」，她笑說「一個願打一個願挨，有時兩人就是互補，閨蜜沒說什麼了，其他人也無法插嘴」。

邵雨薇（右）《天巡者》落入凡間，被程雅晨撿回家，兩人因而成閨蜜。（三立提供）

邵雨薇（左起）、程雅晨在《天巡者》為好閨蜜，右為張洛偍。（三立提供）

(中時 )