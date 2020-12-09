本土劇女神白家綺前年帶著一對女兒，與小5歲的演員吳東諺結婚，夫妻育有兒子「小肚臍」，白家綺腹中還有四寶女娃，白家綺與吳東諺也不吝嗇分享夫妻日常，兩人就在節目分享，升格當一家之主的吳東諺，面對白家綺以訓斥口氣說話時，吳東諺就以可愛的口氣提醒老婆「注意一下妳講話的態度」。

白家綺和吳東諺克服年齡與事業差距共組家庭，他們登上節目《單身行不行》就透露，兩人結婚後，吳東諺就交出所有戶頭和存摺，他感性說：「雖然我賺得不多，但是全權都給妳處理」，白家綺也幫老公平反說：「他做了很多事情，這是沒有辦法用金錢來衡量」。

白家綺強調，吳東諺以可愛的口氣說「注意一下妳講話的態度喔」，不是罵、指責，而是提醒她。（圖／取材自東風衛視Youtube）

白家綺大方放閃：「我不管老公多有錢，但他會給我全部，我就覺得心裡非常踏實，也很相信我的決定是對的」，不過夫妻相處上難免會有摩擦，吳東諺就透露白家綺難免會以指責、訓斥口氣和他說話，這時吳東諺就會用裝萌的口氣提醒老婆：「妳注意一下妳講話的態度喔」。

這時候白家綺就會改變說話的方式，同時，白家綺強調，吳東諺說這句話時不是罵、指責，而是提醒，吳東諺也補充說明，他是以好玩的方式、可愛的口氣提醒老婆，白家綺也會因此被逗笑，降低夫妻的衝突。

【單身行不行】白家綺曝光懷孕秘辛！最美孕婦告白老公吳東諺！20201208（白家綺、吳東諺、作家H、林萃芬）（內容從27分30秒開始）

(中時新聞網)