4男1女開毒趴被逮 怨毒咖啡寫「傻眼」帶衰
高巿警新興分局前金所接獲線報，指鼓山區某大樓內疑有人開毒趴，4日晚間8時許，查獲4男1女涉嫌拉K，桌上有19包毒咖啡包及1包K他命，陳姓男子表示，剛與女友分手，被逮抱怨是咖啡包寫著「傻眼」帶衰，訊後依毒品罪送辦。
24歲陳男與21歲王姓男子在高美館附近租屋，利用大樓門禁森嚴，將住處當成毒趴中心，當時陳男朋友剛買晚餐回來沒鎖門，警方一推門進入，就看到4男1女正盯電視看著哪吒與二郎神合力斬妖除魔，5人一見警察怎麼來了，全都傻眼。
陳男一開始說外包裝有貓咪的咖啡包是現在最潮的「喵星人」咖啡，等到被驗出MDMA，又抱怨當初看到包裝寫著「傻眼」就覺得怪怪的，最後才坦承是以每包400元購得，因剛與女友分手才找朋友來玩，事後全被帶回驗尿。
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(中時)
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