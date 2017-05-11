蔡衍明愛心基金會送愛到「嘉」 關懷戶直呼揪甘心

蔡衍明愛心基金會與南華大學合辦「公益青年送愛下鄉趣」，今贈關懷金給100戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖。(高錦如攝)

蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑向每位長輩寒暄問暖。(高錦如攝)

蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫(左一)向每位長輩寒暄問暖。(高錦如攝)

蔡衍明愛心基金會副執行長彭澤惠(右二)、趙忠傑(右一)向每位長輩寒暄問暖。(高錦如攝)

蔡衍明愛心基金會與南華大學合辦「公益青年送愛下鄉趣」，今贈關懷金給100戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖，基金會副執行長趙忠傑、彭澤惠、徐海倫一一向每位長輩寒暄問暖，不少關懷戶紛紛直呼「揪甘心」。

蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑、彭澤惠、徐海倫今前往嘉義縣南華大學送愛心。趙忠傑說，基金會結合南華大學公益青年力量，與整個社區結合，能夠真正的把蔡衍明愛心基金會對社區與對老人的關懷散發出去，提升社會的正向力量，讓台灣社會大眾感受到時時有愛心，處處有溫暖，每一個人都能夠為社會盡一點力量，讓社會充滿正面能量。

南華大學校長林聰明表示，南華大學生志工長期協助社區，關懷弱勢族群、及身障朋友，感謝蔡衍明愛心基金會鼎力支持，未來將持續推動送愛下鄉，如學校推行的三好「做好事、說好話、存好心」，將愛擴大到社會每個角落。

(中時)