蔡衍明愛心基金會送愛到「嘉」 關懷戶直呼揪甘心
蔡衍明愛心基金會與南華大學合辦「公益青年送愛下鄉趣」，今贈關懷金給100戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖，基金會副執行長趙忠傑、彭澤惠、徐海倫一一向每位長輩寒暄問暖，不少關懷戶紛紛直呼「揪甘心」。
蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑、彭澤惠、徐海倫今前往嘉義縣南華大學送愛心。趙忠傑說，基金會結合南華大學公益青年力量，與整個社區結合，能夠真正的把蔡衍明愛心基金會對社區與對老人的關懷散發出去，提升社會的正向力量，讓台灣社會大眾感受到時時有愛心，處處有溫暖，每一個人都能夠為社會盡一點力量，讓社會充滿正面能量。
南華大學校長林聰明表示，南華大學生志工長期協助社區，關懷弱勢族群、及身障朋友，感謝蔡衍明愛心基金會鼎力支持，未來將持續推動送愛下鄉，如學校推行的三好「做好事、說好話、存好心」，將愛擴大到社會每個角落。
(中時)
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