1年後鼓起勇氣聽媽媽最後2通語音留言！施易男大爆哭

2018年01月08日 00:46 中時 林淑娟

施易男出席旅展活動。（林淑娟攝）

喜歡旅行的施易男7日出席旅展活動，暢談旅行與使用網路分享器經驗談。到了訪問最後，記者才驚覺，去年這一天，剛好就是他媽媽小明明在家跌倒重創腦部傷重不治往生的傷心日。他說，因為去年有閏月，依照民間習俗，他已經提前在上個月為媽媽做了「對年法會」，結束當天，他終於有勇氣在臉書直播時，打開媽媽往生當天凌晨用LINE傳的最後給他的2則留言來聽，結果聽完大爆哭。

他坦言這是媽媽走後自己首度這樣失控情緒潰堤，「但我面對它了，又往前走了」。施易男說，媽媽給他的最後留言，主要是為了叮嚀提醒他該如何保養喉嚨，因為當時的他正忙於唱片宣傳，喉嚨不太舒服，又要準備之後的小型音樂會，所以媽媽特別用LINE傳語音告訴他喉嚨保養之道，當時的他聽完沒有多做回應。沒想到幾個小時後，媽媽就發生意外走了。這一年來他也始終沒有勇氣去打開這兩則語音留言來重聽。

小明明走後，很多親友都夢過她，唯獨與她最親密的施易男，一次也夢不到，不過施易男說，幫媽媽做完對年法會後，家裡神明廳竟然「發爐」，香開成一朵花的形狀，他請教朋友，聽說這是好事。他覺得可能是媽媽要他知道她很好。

施易男日前一個人去看電影《與神同行》時，看到男主角一心想要見媽媽最後一面，他就哭到不行，「完全能體會男主角那種心情，因為一年前的我，就是無論如何也要見媽媽最後一面」，當天他哭超慘，卻忘帶面紙，最後只能慶幸自己至少還戴了口罩可以遮住淚痕。

(中時)