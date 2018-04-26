NBA》落後25分算什麼！雷霆逆轉勝保住生機

2018年04月26日 12:03 中時電子報 黃及人

眼見雷霆處於25分落後，韋斯布魯克決定挺身而出！雷霆先靠他在第3節獨拿季後賽單節新高20分追平，接著末節徹底主宰場上局勢，雷霆最終107比99逆轉擊敗爵士，保住晉級季後賽生機，接下來第6戰將到爵士主場進行。

由於雷霆三巨頭上半場手感同時陷入低潮，造成打完上半場，身為地主的雷霆，竟以41比56大幅落後爵士，沒想到第3節一開始，爵士打出一波15比5小高潮，轉眼擴大領先到25分之多，也讓全場雷霆球迷看到徹底傻眼。

幸好接下來韋斯布魯克率先「睡醒」，單節猛攻20分，帶領雷霆打出瘋狂22比3反撲，轉眼縮小差距到個位數，韋斯布魯克更在此節還剩35.9秒投進三分球，幫助雷霆78比78首次追平，爵士的大幅領先優勢一下子就全沒了。

韋斯布魯克的火力到了末節仍無停歇跡象，他與保羅喬治、阿布尼斯輪流投進三分球，幫助雷霆取得領先，甚至最後1分24秒穩穩投進中距離，帶領雷霆保持8分領先優勢，場上局面完全被雷霆控制，爵士只好宣布反撲無望。

韋斯布魯克拿下個人季後賽生涯第6次得分破40表現，貢獻45分、15籃板及7助攻的驚人數據，保羅喬治也拿34分、8助攻，問題是雷霆除了他們兩人以外，沒人得分上雙，安森尼全場投6中2、僅拿7分，也成雷霆當前警訊。

(中時電子報)