NBA》落後25分算什麼！雷霆逆轉勝保住生機

韋斯布魯克(右)26日攻下全場最高45分，其中第3節包辦20分。(美聯社)

友善列印
中時電子報

眼見雷霆處於25分落後，韋斯布魯克決定挺身而出！雷霆先靠他在第3節獨拿季後賽單節新高20分追平，接著末節徹底主宰場上局勢，雷霆最終107比99逆轉擊敗爵士，保住晉級季後賽生機，接下來第6戰將到爵士主場進行。

由於雷霆三巨頭上半場手感同時陷入低潮，造成打完上半場，身為地主的雷霆，竟以41比56大幅落後爵士，沒想到第3節一開始，爵士打出一波15比5小高潮，轉眼擴大領先到25分之多，也讓全場雷霆球迷看到徹底傻眼。

幸好接下來韋斯布魯克率先「睡醒」，單節猛攻20分，帶領雷霆打出瘋狂22比3反撲，轉眼縮小差距到個位數，韋斯布魯克更在此節還剩35.9秒投進三分球，幫助雷霆78比78首次追平，爵士的大幅領先優勢一下子就全沒了。

韋斯布魯克的火力到了末節仍無停歇跡象，他與保羅喬治、阿布尼斯輪流投進三分球，幫助雷霆取得領先，甚至最後1分24秒穩穩投進中距離，帶領雷霆保持8分領先優勢，場上局面完全被雷霆控制，爵士只好宣布反撲無望。

韋斯布魯克拿下個人季後賽生涯第6次得分破40表現，貢獻45分、15籃板及7助攻的驚人數據，保羅喬治也拿34分、8助攻，問題是雷霆除了他們兩人以外，沒人得分上雙，安森尼全場投6中2、僅拿7分，也成雷霆當前警訊。

(中時電子報)

NBA》兩球弟提前離開立陶宛 教練… 羽球亞錦賽》戴資穎快意驅韓 明8…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。