《織品新樂園》藝術工藝與時尚－師生創作聯展，由玄奘大學時尚設計學系與新竹大遠百企畫合作，2022年6月2日至2022年6月15日在新竹大遠百展出。展品由玄大時尚系教師帶領學生共同使用回收物件及二手衣物紡織品，再透過時尚工藝技術，將時尚永續的議題與藝術工藝整合、融入媒材，創造引人入勝的視覺想像，呈現多元且整合跨領域的趣味成果。

《織品新樂園》聯展，舊衣改作品作者：楊紘亦。(照片/玄奘大學提供)

《織品新樂園》聯展，水晶樹酯花藝作品作者：林星儀。(照片/玄奘大學提供)

玄大時尚系師生團隊以二手舊衣改造、回收物品再造、紡織品雕塑、水晶樹酯花藝、浮空投影等技法，詮釋每一個系列的主題樣貌，新穎的創作媒材、跨領域的表達方式增添觀眾觀賞的趣味，讓人有耳目一新的虛實整合體驗。

《織品新樂園》聯展，二手紡織品雕塑作品作者：吳珮韓 水晶樹酯花藝作品作者：陳柏翰 林星儀 游佳。(照片/玄奘大學提供)

《織品新樂園》聯展，浮空投影實驗作者：張元宏。(照片/玄奘大學提供)

《織品新樂園》聯展，二手紡織品雕塑作品作者：林星儀。(照片/玄奘大學提供)

策展人吳珮韓主任表示，時尚系的課程多元，平時以活動式、沉浸式、實驗式的教學方法，提供學生多元課程的學習樂趣。本次師生聯展是由系上的吳珮韓、張幸慈及張元宏三位教師，帶領多名時尚系學生團隊共同創作，並結合在地鏈結創新跨域計畫及新竹大遠百年中慶一起共同呈現。學生不僅能充分以多元的技法來詮釋系列作品，更能由企畫的過程中學習與深化在校所學，將學習能量轉移到各方面作多元發展與創新。

玄奘大學時尚系師生團隊合影。(照片/玄奘大學提供)

本展覽與地方企業結合，踏入社會與一般民眾交流共鳴，讓大眾看到舊物翻新的思維與新舊融合的價值，見證時尚生活產業在設計與藝術以外，也不吝於關注環境、道德與社會責任。《織品新樂園》即日起在新竹大遠百(新竹市北區西大路323號)6樓活動中心展出，透過時尚工藝技術重新賦予作品生命力，歡迎前來一同發現時尚永續與藝術工藝的完美呈現。