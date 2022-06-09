因應高齡化社會來臨，南華大學自99學年度起為銀髮族開辦「樂齡大學」迄今已有12年，迴響熱烈。雖受到疫情影響，一群活到老、學到老的樂齡大學學員仍滿心歡喜期待參加結業典禮。南華大學終身學習學院特別於6月8日舉行「110學年度樂齡大學結業典禮」，共有39位學員完成學業，由林聰明校長頒發結業證書。楊思偉副校長、林辰璋副校長、柳雅梅學務長、鄭絢文總務長及江美英老師、林奇憲老師、劉瓊美老師等多位師長也蒞臨給予祝福與勉勵。

來自台南市的杜淑英(右)學員與妹妹杜幸澐(左)一起參加南華樂齡大學，認真學習風雨無阻，榮獲「全勤獎」。(照片/南華大學提供)

樂齡大學學員分別來自台南市、嘉義市、大林、民雄、溪口、梅山、斗南、中埔、水上等鄉鎮，年齡層為56歲至81歲，平均年齡66.4歲，期中有11對夫妻檔學員相偕學習，更有來自台南的姊妹檔一起參加樂齡大學。終身學習學院為銀髮族量身規劃一系列的學習課程，以身心靈的提升及成長作為主軸，讓學員能透過活潑且有系統的學習，獲得知識也促進身心靈成長。

南華「樂齡大學」歡喜結業 ，共有11對夫妻檔學員相偕學習。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，銀髮族在退休後，能重返校園學習是一件相當幸福快樂的事，透過學習不僅可以活化大腦，充實知識、增長智慧，亦可促進身心靈健康，讓生命活得更精采。林校長也勉勵大家要保持愉悅的心情，鍛鍊健康的身體，秉持「盡人事、聽天命、沒煩惱」的人生態度，就是最佳的養生之道。

南華「樂齡大學」歡喜結業，銀髮族學員展現生命力與自信。(照片/南華大學提供)

副校長楊思偉指出，心情好身體就會好，勉勵大家從生活中落實「做好事、說好話、存好心」三好精神，透過身口意三業，更能促進身心靈健康。副校長林辰璋說，透過學習不僅可以活化大腦、開拓視野，也會變得更年輕，並勉勵學員在不斷的學習中，要培養創新思維，更鼓勵大家以元宇宙概念圓夢。學務長柳雅梅提到，透過學習，可以讓生命有活水及養分，同時也祝福大家健康平安、幸福快樂。

終身學習學院院長釋知賢則表示，終身學習學院秉持推動「終身學習，幸福終生」的理念，為社會大眾提供人生的加油站及充電場。樂齡大學是專為銀髮族所設計的課程，包含有養生保健、藝術創作、健康運動、身心靈成長、自然療癒、生活法律常識、環境風水學等豐富多元的學習內容，希望能讓每位銀髮族在美麗的校園中快樂學習，福慧增長。長輩們活到老學到老的精神可嘉，本學年度在39位學員中更有12位學員獲得全勤獎，相當值得敬佩與學習。

班代簡寶堂代表學員致感謝詞，感謝南華大學開辦樂齡大學，有優良的師資及豐富多元的課程，讓他獲益良多。在學習中也廣結善緣，結識許多同學，讓他退休生活過得多采多姿，也增長知識與智慧。

來自台南市的杜淑英學員與妹妹杜幸澐一起參加樂齡大學，兩姊妹認真學習、風雨無阻，榮獲全勤獎。杜幸澐說，每一堂課都讓她獲益良多，不僅充實知識，也讓心靈感受到學習的快樂，其中「陶藝製作」和「健康之認識與保持」、「生活醫學與健康」、「現代人生死探索與生死關懷」等課程，讓她們更懂得如何為自己做好最佳的生涯規劃，享受美好的退休生活。