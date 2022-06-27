臺北市數位實驗高中正式開辦，逾400名教師報考教師甄選，初試到考率近9成！校長遴選吸引計10位實驗教育或數位科技教育領域專才的候選人報名參與，學生特殊選才則有38名具特殊優異經歷學生報考、1位缺考，顯現親師生對於數位實驗高中開辦的需求與期望。

本次教師甄選缺額6名，分別招考人文社會、理工科技及藝術健體領域，每個領域皆吸引眾多專業教師，人文社會領域計169名、理工科技計115名、藝術健體計123名，共計407名中學教師報考。都數報考教師以累積豐富行政與教學經驗的21歲至40歲現職代理教師占大宗，另有20多位現職公立學校正式教師轉換跑道、補教教師及私校教師等多元專業人才報考。

臺北市數位實驗高中「申請入學」管道報名至6月28日止。(圖/北市教育局提供)

臺北市數位實驗高中教師甄選於6/26日行初試，到考率近9成，有別於一般普通高中的甄選方式，除需展現自己的專業能力外，更重要的是，必須具備資訊融入教學、創新思維、危機處理、彈性適應以及團隊合作等能力，並於初試及複試時，應考教師將完成相關教案撰寫、教學演示及跨域協作等任務，由數位學習、校務運作及教學發展等專業領域評選委員，評選出最適合數位實驗高中教育理念及教學模式的教師任教。初試訂於7月1日上午11時前於學校教師甄選資訊網頁公告放榜，倘有成績疑義，7/4日上午9時至12時以書面方式申請複查，並以一次為限，詳如簡章。

招生方面，特殊選才管道6/22日已截止報名，並同步開放「申請入學」管道報名。至6月28日前，學生只需符合設籍基北區國中畢業生及具備會考成績任一科等級A，始得報名「申請入學」管道。預計錄取24名以上「申請入學」管道學生。歡迎「具備自主學習、自主管理能力且願意挑戰新教育模式」及「欲專注發展有興趣之學習領域、對於學習方向有所規劃」的學生，把握最後報考機會，踴躍參與！不一樣的創新虛實校園等著您！

臺北市數位實驗高中「111學年度招生入學簡章」請參閱該校入學資訊網站 （https://sites.google.com/view/tschool-exam111），或加入「臺北市數位實驗高中T-School」LINE帳號（https://line.me/R/ti/p/@218tmfyu）詢問。