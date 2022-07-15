考量國內COVID-19疫情趨緩，校園疫苗覆蓋率提升，臺北市教育局公布校園相關解封措施，自7月18日至31日各級學校室內外場地全面開放，8月1日起開放國小跨縣市校外教學。

臺北市教育局為豐富學生學習歷程及滿足民眾運動需求，調整校園場地及校外教學規定。教育局表示，開放校園場地仍需遵守防疫措施，除飲水以外，禁止飲食；自備運動器材，不共用；場地租借須提送活動防疫應變計畫。校外教學(畢業旅行、隔宿露營)的部分，國小階段至7月31日止，維持開放辦理臺北市境內校外教學，其餘地區仍暫緩辦理；自8月1日起開放辦理跨縣市校外教學，並加強防疫措施，學生須完成2劑疫苗接種或2日內陰性快篩證明。教育局提醒，國高中職階段持續開放辦理跨縣市校外教學之餘，參加學生仍須做好自我防護，學生須完成3劑疫苗接種或提供2日內陰性快篩證明。

另外，自8月1日起開放辦理之暑期泳訓班，需落實體溫量測，國高中學生及成人須完成3劑疫苗接種，國小學生完成2劑疫苗接種，若無則提供2日內快篩陰性證明，學員有確診病例，當期課程即停辦。暑假期間，臺北市教育局及學校規劃多元暑期學藝活動，辦理多項體育競賽及訓練活動，並提醒各級學校學生在進行水域活動時，務必維護自身安全。