(實習記者/蔡子量)111年度台北市教育博覽會開幕儀式8月17日於南港展覽館2館舉行。本次博覽會採線上線下混成方式辦理，實體展活動至111年8月20日。柯文哲市長在參加台北市教育博覽會時表示，目前國際教育集中在高中的部分，能同時拿到台灣與其他國家的文憑，希望未來能在國中以下就開始培養，另外補充光是教育局一個局，就拿了台北市所有局處三分之一的獎項，下個月開學時，第一所網路實驗中學也會上線，可見教育局的成功。最後也會繼續展望未來前進，現階段目標已不是台灣第一，亞洲第一也非常靠近了，希望未來能成為世界第一。

台北市教育博覽會於今日開幕。（攝影/蔡子量）

柯文哲市長。（攝影/蔡子量）

元宇宙是近年於教育不可分割的話題之一，「臺北市元宇宙推廣車」也在本次博覽會現場亮相，之後將會開到有申請的學校，讓師生體驗元宇宙教育情境，一同感受元宇宙教育的迷人之處。專任輔導員陳榮碩在接受採訪時表示，元宇宙教育計畫將推廣「專業成長」、「學生學習」與「環境優化」三大主題為主，臺北市今年也舉辦第一屆的元宇宙競選，並開始與學校合作，未來規劃每個學校都有各自的元宇宙欄位，打破場地的限制，讓學生能把作品推廣到世界各地。

教育博覽會也設立了反毒反霸凌區，讓參與展覽的學子及民眾能了解毒品的危害及霸凌的定義。反毒區特別設立了毒品仿真品讓民眾們了解毒品的外貌，特別是新興合成毒品，因結合了多種毒品且成分不明，容易讓民眾無法分辨，另外提供了仿毒氣味體驗，可讓民眾了解到各種毒品的味道，希望透過本次展覽，希望能讓民眾們了解到毒品的危害，提高自我保護的意識。

新興合成毒品樣貌（照片/蔡子量 攝）

此外，本次展覽也邀集了Jamf Software 前來參展，以「聰明管理，安心學習」主題打造「iPad教育館」，教育部自111年起連續投入預算高達2000億元的「班班有網路，生生用平板」機會，讓學生們能透過平板提高學習成效。教師們透過Jamf Pro 能有效的管理學生們的平板，例如：開啟某一個app，關閉上課素材以外的app，同時能攔截不當的內容網站，讓學生們能專注於學習。另外，家長們也可透過Jamf Pro管理孩子們的平板設備，讓科技平板扮演孩子的學伴。