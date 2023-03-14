由群寶基因科技有限公司主辦「台大、台北醫學大學、陽明醫學大學產學合作聯合成果發表會」日前在大直典華登場，會中針對「抗病毒活體評估試驗、抑制新冠病毒活性、提高血氧濃度及延緩老化保健功效」等研究進行成果發表。曾憲群董事長會中透露，開發團隊即將推出創新含氧傷口凝膠、提升幹細胞的飲品及抗疫商品，希望能幫民眾找回安心、安全健康的生活品質。

發表會中，包括台大教授潘敏雄在內的多所知名大學教授，分別就能氧素提升血氧濃度、延緩老化保健功效、與抑制新冠病毒活性與抗病毒活體評估試驗，做出研究成果發表。

包括台大教授潘敏雄、陽明交通大學醫學生物技術暨檢驗學系黃琤教授等在內的多所知名大學教授做出研究成果發表。（照片/群寶基因科技有限公司提供）

潘教授表示受到環境汙染的影響，台灣人多數為亞健康體質，近兩年更受到疫情的挑戰，他對於曾董事長開發產品促進國人健康的願景十分認同，進而組織研究團隊，針對高登氧補給液(能氧素)之血氧功效評估，以線蟲與老鼠進行動物實驗。結果顯示，高登氧補給液具給予秀麗隱桿線蟲進行培養，其生命周期有增加之趨勢，具有延緩老化的保健效果，還發現鼠體實驗中，高登氧補給液會增加血液中 O2含量以及降低血液中CO2含量，此次發表的實驗相關數據有助於日後相關產品應用之參考與依據。此外，與會的多所大學教授也發表相關研究成果，透過研究成果，提供高登氧補給液(能氧素)相關產品做為應用之依據。

計畫主持人，台灣大學食品科技研究所潘敏雄教授。（照片/群寶基因科技有限公司提供）

劉教授於發表會時指出，為了對抗 COVID-19 的大流行，除了疫苗接種、保持社交距離和開發針對特定目標的抗病毒藥物外，便利的防疫策略也引起了廣泛關注。因此，針對易於國人隨時飲用的高登氧（能氧素）產品，進行抗病毒活性評估試驗，運用病毒棘蛋白結合測定平台測試高登氧補給液(能氧素)抑制棘蛋白結合的活性。結果顯示，高登氧補給液(能氧素)在1單位過氧化氫酶輔助下可有效干預病毒棘蛋白結合，對於delta病毒株的棘單白抑制效果為最佳，建議未來可以考慮開發抗病毒噴霧劑，以及進一步探索高登氧補給液(能氧素)對 SARS-COV-2 變體病毒株如omicron的潛在抑制活性。

台北醫學大學劉慧康教授發表研究成果。（照片/群寶基因科技有限公司提供）

群寶基因科技有限公司董事長曾憲群則表示，歷經十餘年與美國航太科學家共同研發，突破了氣、液不相溶物理極限的航太高科技溶氧技術，成功的將氧融入於水及礦泉水，並榮獲「台灣、日本、大陸新型專利及台灣發明專利」，所開發出的高登氧補給液系列的「能氧素及能氧素900飲用水」，希望所開發出的優質產品能帶給國人更健康、幸福的生活。