由群寶基因科技有限公司主辦「台大、台北醫學大學、陽明醫學大學產學合作聯合成果發表會」日前在大直典華登場，會中針對「抗病毒活體評估試驗、抑制新冠病毒活性、提高血氧濃度及延緩老化保健功效」等研究進行成果發表。曾憲群董事長會中透露，開發團隊即將推出創新含氧傷口凝膠、提升幹細胞的飲品及抗疫商品，希望能幫民眾找回安心、安全健康的生活品質。
發表會中，包括台大教授潘敏雄在內的多所知名大學教授，分別就能氧素提升血氧濃度、延緩老化保健功效、與抑制新冠病毒活性與抗病毒活體評估試驗，做出研究成果發表。
潘教授表示受到環境汙染的影響，台灣人多數為亞健康體質，近兩年更受到疫情的挑戰，他對於曾董事長開發產品促進國人健康的願景十分認同，進而組織研究團隊，針對高登氧補給液(能氧素)之血氧功效評估，以線蟲與老鼠進行動物實驗。結果顯示，高登氧補給液具給予秀麗隱桿線蟲進行培養，其生命周期有增加之趨勢，具有延緩老化的保健效果，還發現鼠體實驗中，高登氧補給液會增加血液中 O2含量以及降低血液中CO2含量，此次發表的實驗相關數據有助於日後相關產品應用之參考與依據。此外，與會的多所大學教授也發表相關研究成果，透過研究成果，提供高登氧補給液(能氧素)相關產品做為應用之依據。
劉教授於發表會時指出，為了對抗 COVID-19 的大流行，除了疫苗接種、保持社交距離和開發針對特定目標的抗病毒藥物外，便利的防疫策略也引起了廣泛關注。因此，針對易於國人隨時飲用的高登氧（能氧素）產品，進行抗病毒活性評估試驗，運用病毒棘蛋白結合測定平台測試高登氧補給液(能氧素)抑制棘蛋白結合的活性。結果顯示，高登氧補給液(能氧素)在1單位過氧化氫酶輔助下可有效干預病毒棘蛋白結合，對於delta病毒株的棘單白抑制效果為最佳，建議未來可以考慮開發抗病毒噴霧劑，以及進一步探索高登氧補給液(能氧素)對 SARS-COV-2 變體病毒株如omicron的潛在抑制活性。
群寶基因科技有限公司董事長曾憲群則表示，歷經十餘年與美國航太科學家共同研發，突破了氣、液不相溶物理極限的航太高科技溶氧技術，成功的將氧融入於水及礦泉水，並榮獲「台灣、日本、大陸新型專利及台灣發明專利」，所開發出的高登氧補給液系列的「能氧素及能氧素900飲用水」，希望所開發出的優質產品能帶給國人更健康、幸福的生活。
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