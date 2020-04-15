高以翔去年11月參加浙江衛視節目《追我吧》驟逝，留給外界無限的惋惜和悲痛，而他生前的女友Bella蘇湘涵沉寂數個月，逐漸走出傷痛，和游鴻明女兒游宇潼Eileen齊發新歌，空靈美聲讓人聽得耳朵都懷孕！

Bella送別摯愛高以翔後，每一天都試著重拾心情，這段時間她和Eileen計畫發行新歌《igotchu》，歌名是「I got you」的縮寫，在中文上有「我罩你」和「我有你」的意思，兩人在大學時期同在國外念書，不只是朋友也是室友，一起寫了這首歌向彼此的友誼致敬，也想送給世界上所有的友情、愛情、親情，勉勵在人生的道路上，要記得自己不孤單。

Bella和Eileen合唱《igotchu》。影片來自YouTube，如被移除請見諒。

Bella在新曲首發當天，在社群平台宣傳該首歌，並附上和Eileen燦笑的合影，畫面中，Bella露出久違的笑容，眼睛甚至瞇成一直線，心情看似已豁然開朗，讓關心她的粉絲鬆一口氣，紛紛留言：「看到你笑得那麼開心就好了，願你永遠快樂」、「就是這種笑容」、「你笑起來好好看」、「期待你的作品」。