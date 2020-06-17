想要足夠潤澤又怕乳霜太過悶重？全新雙激活妍滋養雪露以2：8雙層液態乳霜概念席捲夏日，外觀有如手搖奶蓋飲品的分層質地，懶惰時一瓶就能完成夏日保養，液狀質地清爽又有足夠滋潤度！

京城之霜雙激活妍滋養雪露上層油相白色激活雪蓋，搭配下層水相透明激潤晶露，輕輕一搖，搖出油水相容的活膚能量，流動的液狀質地一抹迅速潤澤肌膚，一瓶兼具精華水、乳液、乳霜功能，成分更首度添加Reverskin新生蛻變素、Detoskin抗衰活膚因子，以及白藜蘆醇等賦活修護成份，輕鬆為肌膚帶來令人驚艷的膨、彈、嫩。

雙激活妍滋養雪露靜置時可看到2：8雙層質地，搖晃後變成乳白液狀。（圖／邱映慈攝影）

想當漂亮姐姐，一定不能錯過這次牛爾老師在夏季推出的新品，這次的雙激活妍滋養雪露首度在配方中添加Reverskin新生蛻變素，仿效角質層第三主要脂質，強化密實肌底結構；Detoskin抗衰活膚因子，源自花中之王牡丹的肌活力量，能淨空老化廢物，重啟再生循環，告別令人感傷的中年膚況，肌膚狀態彷彿20歲少女！

隨著年齡增長與壓力、汙染等外在環境刺激，肌膚便容易失去活力，而顯得黯淡乾枯。因此，京城之霜加碼選用抗氧化赫赫有名的白藜蘆醇，能為肌膚注入煥然一新的滿滿電力，並添加有「天然美膚療癒」美稱的尿囊素，溫暖呵護脆弱膚況，協助修護舒緩，讓無精打采的肌膚，再度閃耀發光！

雙激活妍滋養雪露搖晃後成水乳狀，抹開質地清爽，夏日懶人保養一瓶就能提供足夠保溼力。（圖／邱映慈攝影）

被暱稱為「心機乳霜」的京城之霜「雙激活妍滋養雪露」，輕搖後一抹輕盈如水，滲透力如同精華液能瞬入肌底，同時帶給肌表輕薄卻重潤的長效保濕力道，加乘品牌經典成分Actuat E60活化肌萃，與索羅門王油、玻尿酸等油水保濕成分，一瓶快速修復粗糙有感，一拍感受膨潤回彈力道。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看牛爾老師力推的夏季清爽保養品，懶人保養靠這瓶就OK！

★獎品內容 ｜ 京城之霜雙激活妍滋養雪露*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/24

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：