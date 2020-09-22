被媒體封為「亞洲第一美」的35歲韓國女星克拉拉(Clara/李成敏)，經常透過IG與粉絲互動分享生活及穿搭，在近日更新的照片中，她僅穿著運動內衣及短褲秀出火辣的身材曲線，再次成功吸引目光。

克拉拉擁有亮麗外表與前凸後翹的魔鬼身材，2004年自網絡美女照片競賽中獲得第一名後逐漸在網路上累積人氣，經過兩年的時間才正式進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，後來轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地人氣迅速攀升。

在 Instagram 查看這則貼文 ❤️CLARA 클라라❤️（@actressclara）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 下午 5:58 張貼

而穿搭風格一向大膽前衛的她，即使已成為人妻依然透過IG分享辣照，近日在IG上曬出的照片中，只見她僅穿著低胸運動內衣搭配短褲，坐在地上擺出POSE秀出豐滿北半球、結實的馬甲線及腿部肌肉線條，展現性感健康美。

網友看了也紛紛大讚「姐姐太帥了」、「腹肌看起來又更明顯了」、「這身材根本就是藝術品」。