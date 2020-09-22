大陸女星劉詩詩和男星吳奇隆結婚邁入5年，她在去年4月升級當媽，生下兒子「步步」半年後就火速回歸演藝圈，不僅拿下不少代言成為帶貨女王，更陸續接拍《親愛的自己》、《流金歲月》等新戲，近期持續熱播中，也讓她話題不斷，穩坐時尚辣媽寶座。

天生麗質的劉詩詩有著白皙皮膚及姣好身材，更是經常憑藉真實零修圖照片就登上熱搜的女星，近日，她替珠寶品牌Qeelin 拍攝的最新時尚寫真，只見她身穿一襲淡粉色長裙，搭配甜美的編髮造型，以深V領口小露酥胸，讓粉絲們看了直呼「不愧是仙女！」

劉詩詩穿上深V粉色長裙露纖腰，S曲線美成一幅畫。（圖／摘自微博@诗诗的小板报）

除了在服裝及髮型上用心，劉詩詩也不忘加入飾品來體現穿搭品味，她細心搭配閃亮的葫蘆耳環，存在感滿分，更分別在食指跟無名指戴上戒指點綴細節，成功襯托她溫柔的氣質，整體造型超精緻。

劉詩詩穿上深V粉色長裙露纖腰，S曲線美成一幅畫。（圖／摘自微博@诗诗的小板报）

劉詩詩溫柔的氣質，給人一種仙女下凡的感覺，優雅氣場絲毫看不出她已經邁入33歲，好身材令粉絲們看了相當稱羨，直呼「初秋詩意呀」、「詩詩在哪都是一幅畫」、「詩詩還是長髮好看！」、「淑女姐姐」等。