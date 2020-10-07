37歲大陸女星王智擁有姣好166CM身材配上初戀系笑容，以氣質出眾的形象深植人心，過去她在2015年電影《夏洛特煩惱》中飾演校花「秋雅」走紅，被封為「國民女神」。先前，她也火熱登上綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，人氣再度飆高。

近日，王智表示自己時隔4年再登上百花獎，對於出演主題公益短片《雲上致富路》表達感謝，活動中，她穿上一套搶眼的黑色亮片吊帶裙，不僅襯托出她的白皙酥胸，更連纖腰、一字肩和天鵝頸都讓人看傻，婀娜多姿的S型身材一曝光立刻引發熱議。

37歲大陸女星王智擁有姣好166CM身材配上初戀系笑容，以氣質出眾的形象深植人心。（圖／摘自微博@演员王智 ）

這套性感裙裝加入亮片元素，讓身為辣媽的王智一秒化身辣妹，看起來時髦又年輕，粉絲們看了也讚嘆連連，「永遠的國民女神」、「太好看了會暈倒」 、「最有觀眾緣的姐姐」、「氣質好像名媛」等。

37歲大陸女星王智擁有姣好166CM身材配上初戀系笑容，以氣質出眾的形象深植人心。（圖／摘自微博@演员王智 ）

王智雖然有著國民初戀般的外貌，私下的她其實從小就學習專業的舞蹈及武術，強大基礎曾被看好是楊紫瓊的接班人，目前年齡即將奔向4字頭依舊維持美麗外型，被粉絲們大讚是「80後最會保養的女星」。