今年58歲的好萊塢知名男星湯姆克魯斯（Tom Cruise），與第三任妻子凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）所生的女兒舒莉克魯斯（Suri Cruise），日前被拍到出現在紐約街頭與友人一同為美國總統當選人拜登歡呼的畫面，身穿粉色針織上衣的她，大方露出好身材吸引網友熱議。

在網路上流出的照片中，舒莉穿著一件粉底黑白條紋的針織上衣搭配牛仔褲與運動鞋，但鈕扣式的針織衫裡似乎什麼都沒有穿，隨著擺動若隱若現的露出小蠻腰與肚臍，散發少女的青春氣息，加上ㄧ雙大長腿更加吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 Suri Cruise Holmes 🔵（@suricruise2020）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 9 日 上午 8:16 張貼

身為「阿湯哥」獨生女的舒莉，過去曾被老爸捧在手心上疼愛，身上總有無數華服還有一個「千萬衣櫃」，年僅3歲就拎起名牌包及高跟鞋，奢華程度令人瞠目結舌成為最強的「兒童界帶貨女王」。

在 Instagram 查看這則貼文 Suri Cruise Holmes 🔵（@suricruise2020）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 下午 12:47 張貼

不過，隨著父母離異，舒莉也跟著媽媽凱蒂荷姆絲低調過生活。如今已14歲的她，捨棄過去奢華的穿搭風格，改穿樸實又休閒的服飾，但即使如此依然擋不住舉手投足所散發出的星味，不少網友看到她近日的照片都大讚「舒莉長大了」、「越來越漂亮了」、「長大一定是個美女」。